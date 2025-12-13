Si ferma a Roma, sul campo del Tuscolano, la straordinaria striscia vincente della Comal Civitavecchia Volley, sconfitta 3-1 nello scontro al vertice della decima giornata del campionato di Serie C. Un risultato che fa notizia, perché per le rossonere si tratta della prima sconfitta stagionale dopo un percorso impeccabile, fatto di sole vittorie, e dopo una regular season dello scorso anno chiusa senza conoscere battute d’arresto. Una caduta che non cancella quanto di buono fatto finora, ma che certifica il valore del campionato e delle avversarie di alto livello.

La gara, disputata in casa delle capitoline, è stata intensa ed equilibrata dall’inizio alla fine, come raccontano i parziali: 25-23, 24-26, 25-22 e 25-23. Ogni set è stato combattuto punto a punto, con continui ribaltamenti di fronte e lunghi scambi che hanno messo in evidenza qualità tecniche e caratteriali di entrambe le squadre.

Le coccinelle, allenate da Alessio Pignatelli, si presentavano all’appuntamento da prime della classe, con l’obiettivo di difendere il primato e proseguire la corsa verso la promozione. Dopo un primo set perso di misura, la Comal ha reagito con carattere nel secondo, riportando il match in parità grazie a una prestazione solida e determinata di Guidozzi e compagne, brave a non disunirsi nei momenti di difficoltà.

Nei set successivi, però, Tuscolano ha saputo sfruttare meglio i momenti chiave, trovando l’allungo nei finali e spezzando l’equilibrio nei frangenti decisivi, dove spesso si decidono le partite di alto livello. Resta il rammarico per una partita giocata alla pari e decisa da pochi palloni, ma anche la consapevolezza che questa sconfitta è figlia di un cammino eccezionale.

Tornare a perdere, dopo così tanto tempo, significa aver sempre vinto prima. La Comal riparte dunque da qui, con fiducia e ambizione intatte, pronta a trasformare questo stop in ulteriore spinta per il prosieguo della stagione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA