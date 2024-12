Per la seconda volta nel giro di pochissimo tempo, arriva una sfida di domenica per la Comal Civitavecchia Volley Academy nel girone B di serie C. Alle 17 il sei più uno di Alessio Pignatelli sarà ospite del Dream Team al PalaSantoro di Roma. Le tigri vogliono sopravanzare in testa la Lazio, che guida la classifica con un punto di vantaggio. Obiettivo delle civitavecchiesi e è anche quello di dedicare la vittoria a capitan Veronica Guidozzi, che sarà assente perché infortunata, con il rientro previsto solo a gennaio. Infatti in settimana è arrivato il responso per il centrale arancionero. Nel corso del terzo set dell’ultimo turno, contro la Sales, la mattatrice arancionera ha rimediato un brutto infortunio, che l'ha costretto ad uscire dal campo sorretta dalle proprie compagne. Le prime indicazioni riferivano di un problema al collaterale della caviglia, ma fortunatamente il responso è stato meno grave. Infatti Guidozzi ha la frattura del quinto metatarso e rientrerà in campo solo nel 2024. La giocatrice ha già fatto un circoletto sul proprio calendario sul 20 gennaio. In quel giorno la Comal avrà lo scontro diretto contro la Lazio, che potrebbe essere decisivo. Obiettivo dell'asso del gruppo di Alessio Pignatelli è di essere in piena forma per questo appuntamento. Ma tornando a questo impegni, la Comal deve cercare di mantenere la concentrazione molto alta, perché questo campionato ha fatto intendere che sarà una gara di resistenza, nella quale ogni punto perso potrà essere rimpianto al termine della stagione. Il Dream Team ha raccolto solo tre punti finora, per cui coach Pignatelli ne potrà approfittare per continuare a rendere voluminoso il minutaggio per tutte le sue giocatrici, che stanno cercando, ogni volta che scendono in campo, di sperimentare e cercare sempre nuove soluzioni.

«L’inseguimento alla Lazio va avanti - afferma il giovane centrale Sofia Milioni - ma abbiamo ancora altre partite da affrontare prima, per farci spazio e rimanere in alto nella classifica. Dobbiamo cercare di fare bene, sicuramente tutto questo è stimolante ma crea anche tensione e stress. Ci vuole tanto impegno e costanza, e noi ce la mettiamo tutta. Con l’infortunio di Guidozzi, sicuramente adesso non sarà facile, ma dalla nostra parte abbiamo il fatto che siamo un gruppo unito e tenace. Il nostro capitano continua a supportarci e sostenerci durante gli allenamenti non facendoci mancare la sua vicinanza. Nel campo abbiamo iniziato già da lunedì a ristabilire gli equilibri con il nostro allenatore Pignatelli. Siamo un gruppo giovane con tanta voglia di raggiungere i nostri obiettivi ed è per questo che affrontiamo le gare con serietà e la giusta dose di spensieratezza. Infatti quando ci troviamo in panchina ci piace divertirci creando cori e stacchetti per sostenere la squadra. Per esempio quando muriamo diciamo insieme: “qui non si passa!! uh-uh-uh” alzando le mani».

