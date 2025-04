QUI CIVITAVECCHIA. Il Civitavecchia Calcio perde ancora punti nella lotta playoff di Eccellenza. La squadra di Massimo Castagnari viene rimontata nel derby del Rocchi, perdendo per 3-2 contro la Viterbese. Il tecnico nerazzurro schiera la formazione che ci si attendeva alla vigilia e propone il miglior undici possibile per cercare di ottenere punti fondamentali e rimanere sulla scia della W3 Maccarese, che in mattinata aveva liquidato con un sonoro 7-0 l’Ottavia. Pronti via e il Civitavecchia trova dopo 80 secondi il vantaggio, cross di Vittorini e Gagliardi, l’uomo che non ti aspetti, ribatte in rete il pallone mandando sullo 0-1 i nerazzurri. Si tratta di uno dei primissimi gol del centrocampista di piede mancino, che è tra i più forti giocatori di tutta la squadra da anni, ma che non brilla per concretezza al momento di concludere verso la porta avversaria. Vecchia che prova a raddoppiare più volte con Rei che però non riesce ad essere preciso sotto porta e che si dimostra spina al fianco che mette in difficoltà la difesa dei leoni gialloblu, con la Viterbese che però prova a rispondere con i tiri di Ferretti e Fischetti su cui Romagnoli compie una parata importante al terzino destro gialloblu, mentre sul numero 10 su quest’ultimo è la traversa a negargli il gol. Al 35’ però i padroni di casa trovano il pareggio, su un cross dalla destra, la difesa nerazzurra respinge male e Morasca tira un rigore in movimento realizzando l’1-1, facendo gettare l’amarezza su tutto l’ambiente Civitavecchia. Nel secondo tempo la Viterbese rientra meglio in campo e in più occasioni sfiora il 2-1 con Romagnoli che però compie una parata miracolosa su Fischetti e nel miglior momento dei padroni di casa, a riportarsi in vantaggio sono i nerazzurri di mister Castagnari con Avellini abile a sfruttare una respinta sul tiro di Vittorini e a ribattere il pallone in rete, dopo un’importante azione orchestrata dal suo numero 7. Viterbese che però, in 5 minuti, ribalta completamente il risultato, prima con Fischetti che pareggia la contesa con un tiro dal limite dell’area e poi Fatati, di testa su una grande giocata di Nesta realizza il 3-2 che taglia le gambe ai nerazzurri e regala i 3 punti alla formazione di casa. Come già detto, le cose non si mettono per nulla bene, in quanto i punti di distacco dalla seconda posizione, quella che condurrà ai playoff nazionali ed occupata al momento dalla W3 Maccarese, è diventata di cinque punti. E domenica arriverà la visita al Tamagnini della capolista Valmontone, che avrà tanta rabbia in corpo dopo il pareggio interno di questo turno. Non proprio la situazione migliore possibile per la formazione capitanata da Thomas Funari, che ancora una volta ha dimostrato di non avere particolare costanza. Ed è questo, sicuramente, l’aspetto che maggiormente non fa propendere per un accesso al Civitavecchia alla fase decisiva del campionato di Eccellenza.

IL COMMENTO DEL DIRETTORE SPORTIVO ANGELOCORE. «Nel primo tempo siamo andati abbastanza bene - commenta a caldo il direttore sportivo del Civitavecchia Marco Angelocore - siamo andati subito in vantaggio. Poi abbiamo avuto una cattiva gestione della palla, penso per paura di sbagliare e poca sicurezza sulle giocate. Abbiamo sbagliato delle ripartenze facili, in cui avremmo potuto metterli in difficoltà. Quindi abbiamo incassato il pareggio su uno svarione della retroguardia. Se fossimo andati negli spogliatoi in vantaggio, sarebbe stata tutta un’altra cosa. Loro hanno calciato solo una volta nella nostra porta nel primo tempo. Ad inizio ripresa un grande intervento di Romagnoli ci ha permesso di non andare sotto, ma la partita l’abbiamo continuata a fare noi. Subire le due reti decisive nell’ultimo quarto d’ora è avvenuto solo per una cattiva gestione del possesso da parte nostra. Abbiamo anche avuto un po’ di stanchezza. Ho visto molto bene i ragazzi, impegno massimo da parte loro e non ho niente da dire. Abbiamo giocato contro una buona squadra e la classifica lo testimonia. Testa alta, ripartiamo dal Valmontone. Ringrazio sia lo staff che la squadra per tutto ciò che hanno fatto fino a questo momento, per quanto mi riguarda mi ritengo molto soddisfatto».

LA FORMAZIONE (4-3-3): Romagnoli, Fatarella, Cerroni, Pica, Pompei, Canestrelli (50’ Proietti), Gagliardi (83’ Rossetti), Luciani (75’ Laurenti), Rei (59’ Avellini), Vittorini, Di Vico.

QUI VITERBESE. Avvincente il derby giocato al Rocchi che a livello di campionato ha riproposto dopo molti anni la sfida tra Viterbese e Civitavecchia. Al termine di 90 minuti combattuti e avvincenti i gialloblu si sono imposti per 3-2 dopo aver visto le streghe visto che dopo appena un minuto di gioco perdevano per 1-0 con una rete del Civitavecchia di Gagliardi favorita da un clamoroso errore tra Ottaviani e Santilli. I gialloblu hanno faticato a reagire rischiando anche lo 0-2 per poi trovare con Morasca la rete dell’1-1 con il quale le due squadre sono andate negli spogliatoi. Nella ripresa parte meglio la Viterbese che spreca un paio di opportunità e poi torna nuovamente in svantaggio con una bella intuizione del neo entrato Avellini. Il tutto a poco più di venti minuti dalla fine. E qui trascinata da un super Nesta si è visto tutto il carattere degli uomini di mister Gardini che hanno trovato subito il pareggio con il 2-2 del sempre determinante Fischetti e poi in un superbo uno-due con Fatati di testa hanno firmato il sorpasso che ha mandato in estasi il buon pubblico presente al Rocchi. Al termine della gara il presidente Salaris ha elogiato i ragazzi e si è dichiarato felice della prestazione dei suoi e del clima di entusiasmo che si è respirato allo stadio. Stesso pensiero da parte del tecnico Gardini: «Un plauso ai miei ragazzi per il carattere dimostrato e per la forza che hanno avuto nel recuperare per ben due volte il risultato. Nonostante le difficoltà non ho mai visto il gruppo mollare di un centimetro e c’era la voglia matta di portare a casa l’intera posta in palio». Deluso invece mister Castagnari: «Dovevamo gestire meglio diverse situazioni e c’era la possibilità di farlo, paghiamo quindi i nostri errori».

©RIPRODUZIONE RISERVATA