Dopo il grande successo del Palio Marinaro in onore di Santa Fermina disputatosi nella splendida cornice del Porto Storico nei giorni del 20 e 21 aprile e l’ottima partecipazione in rappresentanza della Città di Civitavecchia nella XIX edizione della “Regata del Mediterraneo” di Reggio Calabria dal 2 al 4 agosto scorsi, si torna ancora a parlare di canottaggio a sedile fisso e di tradizioni.

L’occasione è particolarmente gradita perché per la prima volta l’associazione Mare Nostrum 2000, in quanto depositaria unica della tradizione del Palio Marinaro di Civitavecchia e qualificato referente per la partecipazione di armi ed equipaggi cittadini a competizioni remiere tradizionali di altre marinerie, è stata invitata a partecipare alla classica e tradizionale manifestazione del 33° Superpalio della Costa Maremmana organizzata dalla Società Canottieri Orbetello, che si svolgerà domani alle 18.

L’equipaggio organizzato dall’Asd Mare Nostrum 2000 è composto da Ivano Scotti (1° remo capovoga), Gennaro Lo Iacono (2° remo Capitano-rematore),Abraao Silva Moraes (3° remo rematore), Daniele Pinchi(4° remo rematore), Davide Orlandi (Timoniere).

La Regata si svolgerà nello specchio d’acqua di Orbetello-Lungolago di Levante tra equipaggi composti da quattro rematori e un timoniere. La gara sarà disputata su 6 vasche da 400 metri con 5 virate in senso antiorario su un palo nella corsia estratta.

Gli equipaggi in gara, molto agguerriti, saranno oltre la Città di Civitavecchia: le città di Orbetello, Castiglione della Pescaia e Porto Ercole.

