Rinasce la tifoseria verdazzurra, che da qualche domenica è riapparsa con bandiere e striscioni ripopolando lo stadio Enrico Galli di Cerveteri.

Poi, in questo momento delicato, chi meglio dei tifosi può spingere gli uomini di mister Paolo Caputo alla vittoria.

Una bella notizia che dà la carica giusta ad una squadra che ha bisogno di tanto calore per riuscire nella missione salvezza.

Il gruppo, infatti, si sta ampliando e vede aderire anche molte persone appartenute negli anni novanta al famigerato gruppo ultras delle Brigate Verde Azzurre, fondate nel 1990.

Che sia, si spera, l'esordio per un futuro del tifo organizzato, che una città quale Cerveteri merita di avere.

Canti e cori, domenica si sono fatti sentire, anche se purtroppo il risultato li ha accontentati a metà.

Si pensa alla trasferta sul campo del Palidoro, dove sono annunciati tanti tifosi.

E dove, ovviamente, occorre vincere per dare all'assalto al traguardo salvezza, magari senza passare per la lotteria dei playout.

I cervi nelle ultime cinque gare hanno raccolto dieci punti, un bottino non esiguo, ma ora è un obbligo fare di più per terminare la stagione così come era iniziata, ossia con grande ambizione e speranza nel futuro prossimo.

