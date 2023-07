Il Città di Cerveteri ha cominciato la sottoscrizione degli abbonamenti e il primo tesserato è stato un signore di 72 anni, Ezio Vannoli, che nostante la sua disabilità riesce ad assistere alle partite dei cervi.

L'obiettivo che il presidente Andrea Lupi si è prefissato è di raggiungere quota 100 abbonati, che alla luce dell'importante campagna acquisti, non sono da escludere.

«Abbiamo costruito -ha detto Lupi - un progetto basato sulla partecipazione e condivisione, creando uno stadio con molti confort e sicuro come ci era stato richiesto. Per chi ha una disabilità abbiamo realizzato dei posti per vedere la partita e dei bagni dedicati. Ci stiamo muovendo per accogliere famiglie e bambini, per diventare una grande famiglia. Poi ci sono i risultati, aspettiamo che ci venga dato contro sull'esito del ripescaggio. Saremmo contenti - ha concluso il presidente del Città di Cerveteri - anche se rimanessimo in Promozione avremmo modo di divertirci per ambire alla vittoria del campionato».

Un Città di Cerveteri ha sicuramente buone chance di lottare per la vittoria finale, grazie a un mercato ambizioso da parte della società, che ha portato in terra etrusca giocatori importanti per la categoria come Fagioli, Roscioli, Moretti, Di Ventura e Toscano.

Le sorprese potrebbero non finire qui però, d’altronde nessuno nell’ambiente verdazzurro ha detto che il mercato in entrata si è chiuso così.

