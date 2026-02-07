Il Città di Cerveteri cerca il riscatto, lo deve fare contro la Pescia Romana che arriva al Galli forte degli ultimi risultati. Mister Ferretti non può contare su Ferruzzi, fermato per 4 gare, mentre sono al rientro Ciaccia e Patrascu. Il neo acquisto Pelizzi vuole iniziare con un gol. Lo ha promesso ai tifosi, nel corso dell'intervista rilasciata alla stampa nei giorni scorsi durante la sua presentazione. Il centravanti cerite, nato e cresciuto a Cerveteri, non sta più nella pelle: «I tifosi mi sostengono, ho visto tanto affetto verso di me. Cerveteri ha una storia importante calcisticamente, andando nel bar ho visto le foto di quando era in Serie C, mi sono emozionato. I tifosi da come ho visto sono passionali e attaccati, hanno fame di vittorie. La dirigenza mi ha accolto benissimo, il direttore sportivo Scotti non posso deluderlo. Domenica speriamo di vincere, se segnerà Pelizzi non importa. Dobbiamo concedere il massimo per esultare alla vittoria».

I verdeazzurri non vincono dalla gara con il Tolfa, i primi di gennaio. Poi tre debacle di fila, che ne hanno ridimensionato gli obiettivi. Gli etruschi, infatti, hanno visto superarsi in classifica, anche se l'obiettivo dichiarato agli inizi della stagione rimane la salvezza. Una vittoria contro la Pescia risolleverebbe il morale di tutti: squadra , dirigenza e tifosi, che hanno garantito il massimo sostegno per la sfida del Galli, con fischio d'inizio alle ore 11.

©RIPRODUZIONE RISERVATA