Simone Piano scalda i muscoli: in campo da una settimana ha le idee chiare sul Cerveteri, la squadra con la quale gioca da tre anni. «Sarei rimasto anche in Prima Categoria, avevo dato la mia parola - afferma il difensore – adesso sapere che siamo in Promozione è ancora più bello, sono contentissimo. Ci attende una stagione abbastanza impegnativa, molto difficile, se saremo nel girone dello scorso anno ci saranno confronti con squadre molte attrezzate. In questi giorni di allenamento, segnato dal caldo torrido, ho conosciuto meglio i compagni con i quali non avevo mai giocato e devo dire che mi sono sembrati in armonia, coinvolti nel progetto della società, ovvero di conquistare la salvezza. La società è stata chiara, niente proclami, solo una parola: combattere. E noi lo faremo». Il capitano appare molto motivato, trascinato da un entusiasmo che solo questa tifoseria sa regalargli. «Ci tengo a ringraziare i tifosi per tutto quello che hanno fatto lo scorso anno, sebbene li abbiamo ripagati con una retrocessione deludente - conclude Piano - ecco, a loro dobbiamo dare dimostrazione di serietà e massimo impegno. Con il loro tifo ci hanno sostenuto, mai contestato. Li apprezziamo per l'amore che ci dimostrano, lotteremo in primis per loro. La prima sgambatura dei cervi sarà con l’Under 19 del Città di Cerveteri domenica, mentre giovedì 22 ci sarà il test con la Primavera del Latina».

