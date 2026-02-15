Si spengono sul campo del Real Campagnano le speranze del Città di Cerveteri di inserirsi nella lotta per i playoff. Lo 0-0 allontana i verdeazzurri di ben otto punti dal terzo posto, la vittoria manca da oltre un mese e mezzo, ancora una volta c’è molto rammarico per non aver acciuffato un successo che sarebbe stato meritato. La partita è stata equilibrata, poche le occasioni da gol, il campo reso pesante dalle piogge dei giorni scorsi non ha agevolato le manovre offensive di entrambe le squadre. Nel primo tempo il Cerveteri si era reso pericoloso alla mezz'ora con Falco che si vedeva respingere il tiro a botta sicura dal portiere dei padroni si casa, e al 40° con Patrascu che sfiorava la traversa dopo essere partito in sospetto fuorigioco. Nella ripresa il match era ancora più spezzettato, prevaleva la paura di perdere, il Cerveteri non riusciva a costruire particolari azioni offensive, sbattendo sul muro del Real Campagnano. Nel finale erano i padroni di casa a sfiorare la vittoria con Taglione che si involava in contropiede ma era prodigioso Ciaccia a respingere la conclusione da pochi metri. Nei minuti di recupero veniva espulso Falco per somma di ammonizioni. Dopo questo pareggio per il Cerveteri inizierà un altro campionato, accantonati i sogni di gloria i verdeazzurri dovranno concentrarsi per raggiungere quanto prima la quota salvezza che era l'obiettivo di inizio stagione. Domenica in programma c’è l'atteso derby etrusco con il Tarquinia.

