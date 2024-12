Subito avanti, cancellando la sconfitta di Santa Marinella. Nel Città di Cerveteri che ha perso domenica per una disattenzione c’è tanto rammarico. «La gara non è stata bella, ma combattuta - spiega il direttore generale Massimiliano Discepolo - peccato, potevamo raccogliere un pareggio, era importante in chiave salvezza. La classifica non ha registrato cambiamenti, siamo tutte lì, ora è importante fare risultato negli scontri diretti». Ce n’è uno domenica allo stadio “Enrico Galli” dove arriva il Fregene Maccarese e la posta in palio è alta. « Abbiamo l'occasione di scavalcarli, occorre che ci sia un grande Cerveteri, come ne sono convinto - continua il dg verdeazzurro - in calendario la maggior parte degli scontri diretti li avremo in casa, quindi il fattore casalingo dovremo essere bravi a sfruttarlo in pieno».

Domenica l’allenatore Paolo Caputo potrà contare sul rientro di Roscioli, la cui assenza domenica si è fatta sentire. La sua esperienza, oltre la bravura, è una voce rilevante nel reparto difensivo etrusco. Dopo tre vittorie di fila, infatti, si è fermata la corsa dei cervi, che cercheranno di riprenderla domenica al Galli, dove vincere è fondamentale. «Tre punti hanno un doppio significato, sono queste le partite che dovremo far nostre - conclude il direttore generale Discepolo - pertanto mi aspetto una reazione vincente».

