«Checco sarà sempre con noi, lo abbiamo detto con forza negli scorsi mesi, soprattutto quando con lui abbiamo conquistato l'accesso alla Prima Categoria. E Checco continuerà ad essere con noi anche sabato 27 settembre, quando ci sarà un evento interamente dedicato a lui, per ricordarlo con il primo memorial Francesco De Martino». Sono parole del Quartiere Campo dell’Oro, che vuole ricordare al meglio la figura del ragazzo scomparso tragicamente qualche mese fa, e per cui Civitavecchia si fermò letteralmente, proprio qualche giorno prima rispetto alla vittoria del campionato di Seconda Categoria del club gialloverde. Proprio per questo motivo il Qco ha deciso di organizzare un evento speciale, dedicato proprio a Checco.

Il 27 settembre al Tamagnini la squadra di mister Nello Savino disputerà un amichevole contro la Csl Soccer, anch’essa vincitrice di un campionato lo scorso anno e neopromossa in Seconda Categoria. Sarà presente all’impianto anche la famiglia De Martino, che ha accettato l’invito del presidente Antonello Quagliata e del direttore generale Pino Antonucci. La società gialloverde invita i propri tifosi e gli amici di De Martino a seguire il memorial al campo.

