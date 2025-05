Brutta notizia per il Civitavecchia, in vista dello spareggio per il secondo posto contro la W3 Maccarese, che si giocherà domenica prossima alle 10.30 al Francesca Gianni di San Basilio. Thomas Funari non sarà in campo perché ha rimediato una giornata di squalifica. Il capitano nerazzurro era diffidato e domenica scorsa al Tamagnini si è visto estrarre il cartellino giallo, che gli è costato lo stop. In questi casi il regolamento non cancella il percorso fatto, considerando lo spareggio di domenica prossima come un’appendice del campionato. A saltare l’attesissimo incontro sarà anche il centrocampista della W3, Citro, per lo stesso motivo.

Probabile che mister Castagnari decida di non scomporre il quadro tattico e inserisca nel ruolo di terzino sinistro Pompei. Di sicuro a centrocampo ci sarà abbondanza, con Proietti, che torna dalla squalifica, e Laurenti, il quale sta giungendo al meglio della forma, che scalpitano, anche se sarà davvero difficile escludere Canestrelli e soprattutto Gagliardi.

