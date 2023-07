VITERBO - E’ Viola Cortignani la nuotatrice viterbese più giovane agli italiani di categoria. Si è qualificata con il 29esimo tempo di categoria al livello italiano nella gara del 400 misto e gareggia oggi presso lo stadio del nuoto. L’atleta al primo anno ragazzi punta a migliorare il proprio personale e a scalare posizioni. Lunedì 7 agosto, invece, sarà la volta di Aurora Cettomai. La ragazza si qualificata con il 41esimo posto nei 100 dorso e ha ancora una settimana per prepararsi alla finale. L’atleta ha buone prospettive in gara visto che il suo tempo di qualificazione è stato rallenatato da un infortunio da cui si è ripresa e chiudere la stagione con un ottimo tempo sarà da incoraggiamento per ricominciare a settembre. ©RIPRODUZIONE RISERVATA