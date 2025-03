La legge del PalaRiccucci vige ancora. La Ste.Mar 90 porta a casa un altro successo casalingo e questa volta non contro una squadra di caratura inferiore, ma con un avversario di tutto rispetto. I rossoneri hanno battuto Pass per 86-76 al PalaRiccucci nella sest’ultima giornata della regular season di serie C. E’ un successo che dice molto sulle qualità mostrate sul parquet dal quintetto di Gabriele La Rosa, perché Pass si trovava al quarto posto in classifica ed aveva ottenuto sette vittorie nelle otto precedenti trasferte. Tutto questo in una gara dove nel primo tempo si sono fatti preferire i romani, mentre al rientro dagli spogliatoi buona prova da parte di Campogiani e compagni, che alla fine hanno vinto con un successo di rilievo e hanno bissato il successo dell’andata, l’ultimo in trasferta dei civitavecchiesi. Infatti le cose partono male per la Ste.Mar 90, che va sotto di 10 punti nel primo quarto e sembra essere entrata in un vortice negativo. Pian piano le cose iniziano a cambiare e solo nel terzo quarto si vedono i frutti dal cambiamento di prestazione messo in atto dai padroni di casa, che sfruttano le qualità al tiro dei migliori elementi e dietro riescono a superare le resistenze degli avversari. Tutto questo mentre Paterlini non è sul parquet perché un infortunio alla caviglia lo costringerà a stare fuori per qualche settimana. Alla fine è un successo che è importante, ma ancora non determinante per capire se la Ste.Mar 90 è riuscita a prendersi un ruolo di rilievo nel girone I, perché i playoff sono ancora lontano e i playout sono ancora ben presenti nel destino attuale della Cestistica. I prossimi appuntamenti, in casa con Palocco e soprattutto la trasferta con Basket Roma ci daranno messaggi più precisi. In evidenza Price e Bottone con 14 punti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA