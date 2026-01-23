Tornare a calcare il parquet del PalaRiccucci con un pensiero chiaro, ovvero quello di riprendere il cammino lasciato fermo proprio nella palestra amica. E questa volta c’è una motivazione in più. La Ste.Mar 90 attende la visita di Città Futura alle 18.30 a viale Cinciari. La sconfitta di Ostia contro Alfa Omega ha costretto allo stop Campogiani e compagni, che avevano ritrovato il sapore della vittoria la settimana precedente. I civitavecchiesi, quindi, hanno bisogno di mettere dentro punti in classifica, per non far scappare le dirette concorrenti per la salvezza e per distanziare Palocco, considerata la vittima sacrificale per poter rimanere in serie C senza dover passare dai playout.

Attualmente i punti di distacco sono quattro, notizia che consentirebbe la disputa degli spareggi alla conclusione della regular season, mentre se il divario si dovesse allargare, allora verrebbe certificata la salvezza automatica. Ancora assenti gli infortuni Campogiani e Garbini, cosa che accorcierà le rotazioni per quanto riguarda gli esterni.

«Dovremo tornare a difendere come sappiamo fare – sottolinea coach Gabriele La Rosa – per poter vincere la gara. Dal punto di vista dell’intensità offensiva stiamo andando bene, ma non possiamo concedere troppe conclusioni vicino al ferro come accaduto nella scorsa gara. Città Futura è un’ottima squadra, che gioca bene e negli ultimi anni ci ha messo spesso in difficoltà. Il carattere e la voglia giocheranno un ruolo fondamentale».

All’andata i rossoneri persero addirittura con 35 punti di scarto e vennero travolti con un parziale di 23-0 nel secondo quarto, quindi ci sarà voglia di riscattare questo aspetto negativo. Ste.Mar 90 Cestistica-Città Futura vedrà la presenza dei fischietti Lorenzo Ciaccioni di Campagnano e Gabriele Russo di Roma.

