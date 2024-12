Anche quest’anno tornerà l’appuntamento con il Memorial Mario Romano, il tradizionale quadrangolare nel precampionato della Cestistica Civitavecchia, che organizza questo evento per ricordare la figura del suo ex dirigente di spicco. La manifestazione è giunta alla sua decima edizione. Quest’anno le gare, che si disputeranno, come sempre, al PalaRiccucci, avranno luogo a metà settembre. Sabato 14 alle 17.30 la nuova Cestistica di coach Francesco Casadio ospiterà Sangiobbe Chiusi, ovvero la prima società fuori regione che prenderà parte nella storia del memorial Romano. Alle 19.30 sarà la volta di una nobile nuovamente emergente del basket italiano, la Virtus Roma, che aveva già partecipato al torneo lo scorso anno, portandoselo anche a casa, con una novità, ovvero la Virtus Pomezia. Di domenica le finali: alle 17 quella per il terzo posto, alle 19 quella per l’aggiudicazione della manifestazione, mentre alle 21 ci sarà la premiazione.

