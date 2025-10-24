Ci sarà la prima di due uscite casalinghe consecutive per la Ste.Mar 90 Cestistica nel campionato di serie C. Alle 18.30 palla a due al PalaRiccucci per un match da vincere contro Palocco. È davvero arduo decifrare il primo segmento del campionato interregionale, con tanti interrogativi e squadre che si sono ben nascoste fino a questo momento.

Tutti hanno già vinto almeno una volta e tutti hanno già perso, ad eccezione di Basket Roma che ha preso il comando solitario del girone H. Palocco ha spezzato il momento iniziale non indovinato grazie all’affermazione nei confronti di Pass, imponendosi nei quarti pari con i canestri di Spiti e Ghiurghi. Per quanto riguarda il quintetto di Gabriele La Rosa passano le stagioni ma gli argomenti rimangono sempre quelli, con i civitavecchiesi che faticano enormemente quando devono esprimersi lontano da casa.

Vincere nella tana di Città Futura non sarà facile per nessuno, ma non saranno tante le squadre che usciranno da quel campo con un -35 sul groppone. Campogiani e compagni continuano a non avere continuità e, nonostante le dichiarazioni delle scorse settimane, non sono ancora forniti di un comparto difensivo granitico.

«Dovremmo concentrarci sulla nostra prestazione – spiega coach Gabriele La Rosa – rispettare un avversario che gioca sempre al 120% e avere veramente voglia di vincere. Giocare di squadra è l’unica cosa che ci può permettere di fare tutto questo, non possiamo prescindere da ciò». Per quanto riguarda la formazione La Rosa non avrà a disposizione i giovani Corneo e Serafini. Cestistica-Palocco sarà arbitrata dai romani Marco Ciceroni e Christian Sangiuliano.

