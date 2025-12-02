Un giorno destinato a restare nella storia della Cestistica Civitavecchia. La società rossonera ha infatti ricevuto dal Coni la prestigiosa Stella di Bronzo al Merito Sportivo, riconoscimento che premia decenni di impegno, crescita e dedizione verso i giovani del territorio. La cerimonia si è svolta nel suggestivo Salone d’Onore del Coni, cornice ideale per celebrare le eccellenze sportive italiane.

A rappresentare il club è stato il presidente Stefano Rizzitiello, che ha ritirato il premio con grande emozione e orgoglio. Dal post ufficiale del club trapela tutta la soddisfazione della famiglia rossonera: «Un traguardo che condividiamo con tutti: atleti, staff, dirigenti, famiglie e tifosi. Questa Stella è il frutto del lavoro di ognuno di voi».

Anche quest’anno Civitavecchia ha fatto un’ottima impressione, confermandosi città ricca di realtà solide e apprezzate. In questo contesto la Cestistica Civitavecchia ribadisce il proprio ruolo di società storica e punto di riferimento storico del panorama sportivo locale, capace di coniugare tradizione, valori e ambizione.

Una Stella che illumina il passato e guida il futuro: avanti insieme, sempre più in alto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA