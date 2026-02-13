Un duello tra due squadre che sono relativamente le più vicine tra loro a livello geografico. La Ste.Mar 90 ha l’ultimo impegno casalingo prima della seconda sosta senza festività nel mezzo: domani pomeriggio alle 18.30 al PalaRiccucci giungerà la visita di Bracciano, in una gara tra le più attese della categoria interregionale. Dopo lo stop a denti stretti contro Pass, il quintetto guidato da coach La Rosa ha bisogno di rimettere fieno in cascina per chiudere, forse definitivamente, la questione salvezza, anche perché di punti Palocco continua a non farne, ma soprattutto quella relativa ai playoff, con i rossoneri che accusano quattro lunghezze di ritardo. Di tempo non ne manca tantissimo: solo sei le giornate ancora da disputare, con la regular season che ci saluterà già a fine marzo. Nelle ultime settimane Campogiani e compagni hanno dimostrato spirito di sacrificio, migliorando anche la qualità del gioco, segno che, con le assenze e l’avanzamento di grado di giovani come Corneo e Serafini, qualche miglioramento nella struttura gestita da La Rosa e Ottaviani si è notato. Ancora assenti gli infortunati Campogiani e Garbini, per loro solo panchina, da dove inciteranno i compagni.

«Sarà sicuramente una partita intensa – commenta coach Gabriele La Rosa – visto che Bracciano basa la loro pallacanestro sulla corsa e sulla pressione difensiva. Noi purtroppo siamo nella solita situazione da un mese, a stento arriviamo a 10 in allenamento e fatichiamo a trovare ritmo gara durante la settimana. Per fortuna ho un gruppo che si applica e remiamo tutti dalla stessa parte. Ora vediamo cosa succederà sabato, da parte nostra zero alibi e massimo impegno per tutti e 40 i minuti».

Ste.Mar 90-Bracciano sarà arbitrata da Luca Pizzoli di Roma e Cristian Pio Di Bernardo di Velletri.

