La Cestistica è chiamata a fare punti per allontanare lo spettro di una retrocessione che fa veramente paura ad una squadra partita con altri obiettivi. Nella terza giornata della poule retrocessione la formazione di Civitavecchia ospita alle 18 al PalaRiccucci la Scuola Basket Frosinone. Come parte rossa della graduatoria, vanno considerate le ultime quattro, per stare sicuri. Infatti il regolamento prevede che a scivolare nella divisione inferiore saranno le ultime tre del girone della Poule Salvezza. Ma è in pericolo anche la quartultima, che passerebbe di categoria in caso di retrocessione di Grottaferrata dalla B2. Sono scesi da otto a sei i punti di vantaggio della Cestistica sulla zona retrocessione sicura, considerando le ultime quattro, mentre sarebbero addirittura 10 se si guardassero solo le ultime tre. La Ste.Mar 90 dovrà sfruttare al meglio le gare casalinghe, perché le prossime settimane prevedranno lunghe trasferte ad Anagni e Sora.

©RIPRODUZIONE RISERVATA