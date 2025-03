Un sabato che ha quasi l’impressione del “dentro o fuori”. Forse senza quasi, visto che se la Ste.Mar 90 dovesse perdere contro la capolista Tiber dovrà dire addio definitivamente alle risicate speranze playoff e sarà costretta a dover disputare i playout del campionato di serie C. Terzultima giornata di regular season questo pomeriggio al PalaRiccucci, dove, come detto, giungerà proprio la formazione romana, che ha già ipotecato e messo in tasca il primo posto al termine della stagione regolare, avendo accumulato otto punti di vantaggio nei confronti delle altre concorrenti, riuscendo così a fare il vuoto ed a chiudere qualsiasi discorso di sorta. Chi ne vuole fare ancora di discorsi è proprio il quintetto di Gabriele La Rosa, che è tornato a mettere in atto una serie negativa, con tre sconfitte consecutive. Le speranze di evitare quantomeno i playout, ad essere sinceri, sono molto relative, ma i rossoneri devono provarci fino all’ultimo per poter raccapezzare una stagione che non ha mai avuto un vero e proprio movimento di svolta, nonostante le diverse vittorie nelle gare del PalaRiccucci.

