Dopo sei risultati utili di fila, il Cerveteri punta a dare continuità al momento favorevole, iniziato a inizio ottobre. Al Galli ospiti dei verde azzurri è il Grifone, compagine molto attrezzata, il cui obiettivo è stare tra le prime. E se gli etruschi dovessero vincere sui romani, sarebbe un bel passo in avanti, a ridosso della zona play off. Prematuro per parlarne, anche se la fiducia è tanta.

«Diciamo che avremmo potuto avere qualche punto in più, perso nelle prime tre gare di campionato. Fino ad oggi quanto abbiamo incassato è del tutto meritato, ci dispiace di essere usciti dalla coppa, perché abbiamo disputato due buone partite», ha detto il capitano Piano. I verdazzurri che scenderanno al Galli, ore 11.00, davanti a un pubblico che si annuncia numeroso, avranno diverse assenze. Out Falco, Bracaglia e Dato per infortunio, mentre a centrocampo c'è il rientro di Ardel.

«Contiamo sui tifosi, sempre presenti, che riescono a darci quella spinta che ci serve per vincere. Non sarà una gara facile, va affrontata con i giusti presupposti, con attenzione e molta concentrazione. La vogliamo vincere, tre punti contro il Grifone avrebbe un grande valore sotto ogni aspetto», ha detto il difensore Simone Piano.

