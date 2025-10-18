Il Cerveteri, su di giri per la vittoria di domenica e il passaggio del turno in Coppa, fa visita alla Pescia Romana, in quella che è una trasferta molto insidiosa. Contro i maremmani, che hanno avuto un avvio difficile, I Cervi tentano di vincere la prima trasferta stagionale. Senza Bracaglia, alle prese con la frattura al naso, per il resto tutti a disposizione di Ferretti, che potrebbe schierare la stessa formazione di domenica. Una gara, quindi, che gli etruschi proveranno a fare loro, pur avendo un avversario che in casa sa giocare un buon calcio.

«Dobbiamo fare la nostra partita, cercando di evitare disattenzioni, che dopo 4 gare ci sono state e hanno influito nel risultato finale - ha detto mister Ferretti - loro sono una squadra coriacea, molto arcigna, dobbiamo metterci cuore e gambe se vogliamo uscirne con un risultato positivo. Speriamo che la sfortuna sia alle spalle, credo tanto in questi ragazzi». Fischio d'inizio alle 15.30