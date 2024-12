Prestazione maiuscola quella dei ragazzi di coach Giorgio Russo, che demoliscono letteralmente la malcapitata Valmontone, che trova i giocatori della RIM DCL Edilizia in una vera e propria giornata di grazia.

Il punteggio finale recita 124 a 66 per la formazione di Cerveteri.

Con questa vittoria la DCL Edilizia ottiene due punti importanti sia in chiave salvezza, che per continuare a sperare in un posto per i play-in, un risultato che sembrava inimmaginabile a inizio anno, ma questa squadra continua a sorprendere.

Cerveteri, infatti, con i suoi 20 punti occupa la sesta posizione della classifica, utile per accedere ai playoff.

I prossimi appuntamenti saranno due trasferte, con Pomezia e Città Futura, per poi tornare a giocare in casa a Valcanneto domenica 3 marzo.

Questo il commento del direttore generale Daniele De Stradis: «Stiamo facendo un cammino sopra ogni aspettativa - sottolinea il dg - e ora ci aspettano due trasferte decisive per toglierci definitivamente dalla zona playout e sognare di andare a giocarci i playoff. Ottime ieri (domenica - ndr) le prove di D’auria e Alfarano, veri mattatori della partita e un grazie - conclude De Stradis - a coach Giorgio Russo che sta trovando soluzioni nei momenti decisivi delle partite nel girone di ritorno».

