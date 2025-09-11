E' iniziata la stagione della scuola calcio del Città di Cerveteri, ai nastri di partenza con molte novità. Nuovi istruttori, molti dei quali hanno avuto una buona esperienza da calciatori, ed ora si mettono al servizio dei bambini per insegnarli le tecniche basilari del calcio. Un lavoro importante, ricco di novità, a partire dall'introduzione di 3 allenamenti, che si sta rilevando la formula giusta per preparare al meglio il bambino.

«Diciamo che siamo partiti da qualche giorno, le iscrizioni stanno crescendo, e la scelta di inserire una seduta in più sta avendo una bella risposta. Lavoriamo per crescere, nel bene di tutti, soprattutto delle famiglie che in noi ripongono fiducia. Abbiamo formato uno staff di istruttori preparati e qualificati, molti dei quali qui hanno iniziato a calciare i primi palloni. Stiamo facendo cose importanti, gli obiettivi sono di crescere. La strada - dice Davide Altamura responsabile scuola calcio - è quella giusta».

