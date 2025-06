Si comincia a delineare il mercato del Cerveteri. Con mister Ferretti , il diesse Gnazi, sta valutando alcuni ruoli in funzione delle richieste del tecnico, che punta a una squadra giovane e grintosa. «Per il momento stiamo facendo alcune valutazioni, ma il fatto che sia rimasto, quasi nella totalità, il gruppo delle scorso per noi è già un buon risultato. Stiamo lavorando sul senso di appartenenza, ci sono ragazzi che sono con noi, compresa l'avventura del Borgo San Martino, da molti anni. Pertanto ci teniamo ad avere un gruppo solido, che si incarna nei nostri valori. La squadra - dice il presidente cerite- sarà l'espressione della nostra mentalità , valorizzeremo gli under che potrebbero rivelarsi il valore aggiunto. Devo dire che stiamo facendo le cose giuste, grazie all'ottimo lavoro di Valerio Gnazi. Ripeto, lavoriamo con ragionevolezza e cautela» . Intanto e sulla via di lasciare Giacomo Gabrielli, destinazione Borgo Palidoro. Si dovrà trovare un sostituzione alla sua altezza, visto che il ragazzo era considerato un punto di forza dei Cervi. «Puntiamo a costruire una formazione che possa far divertire, disputando un campionato che ci regali soddisfazioni», ha commentato il tecnico Marco Ferretti.

