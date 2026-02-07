Il Cerveteri va a caccia del riscatto e dovrà farlo contro una Pescia Romana che si presenta al “Galli” forte degli ultimi risultati positivi. Mister Marco Ferretti dovrà fare a meno di Feruzzi, fermato per quattro giornate dal giudice sportivo, ma potrà contare sui rientri di Ciaccia e Patrascu.

C’è grande attesa anche per l’esordio dal primo minuto del neo acquisto Pelizzi, che sogna di iniziare la sua avventura in verdeazzurro con un gol. Un obiettivo dichiarato apertamente dal centravanti cerite, nato e cresciuto a Cerveteri, nel corso della presentazione ufficiale avvenuta ieri davanti alla stampa.

«I tifosi mi stanno sostenendo tantissimo, ho percepito subito grande affetto – ha dichiarato Pelizzi –. Cerveteri ha una storia calcistica importante: entrando nei bar ho visto le foto di quando la squadra militava in Serie C e mi sono emozionato. Qui c’è una tifoseria passionale, esigente, con fame di vittorie. La dirigenza mi ha accolto benissimo e non posso deludere il diesse Scotti. Domenica speriamo di vincere, poi se segna Pelizzi meglio ancora, ma l’importante è dare tutto per esultare a fine gara».

I verdeazzurri non conquistano i tre punti dalla vittoria contro il Tolfa, datata inizio gennaio. Da lì in poi tre sconfitte consecutive hanno ridimensionato le ambizioni di classifica, con gli etruschi scavalcati da diverse rivali, anche se l’obiettivo dichiarato a inizio stagione resta la salvezza.

Un successo contro la Pescia Romana rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente: squadra, dirigenza e tifosi, pronti a garantire il massimo sostegno sugli spalti del “Galli”. Fischio d’inizio fissato per domenica alle ore 11.

@RIPRODUZIONE RISERVATA