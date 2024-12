Il Cerveteri riparte, corre e suda al Galli, in attesa che arrivi la notizia del ripescaggio in Promozione.

Con mister Gabrielli, ci sono 23 giocatori, per molti è il primo anno in Promozione. Per altri, anche se giovani, è un campionato che conoscono a menadito.

«Diciamo che abbiamo creato un bel gruppo, ci sono ragazzi che conosco sin da bambini, di cui ho avuto stima e affetto, anche se qui serve fare sul serio e su di loro ci posso contare. Partiamo per fare bene, sono convinto che potremo dire la nostra - ha detto il mister - . Per ora non serve nessun altro giocatore, ritengo di aver completato la rosa. Non siamo un cantiere aperto, siamo una squadra giovane, spumeggiante e pronta a dare battaglia».

A giorni il gruppo sarà raggiunto dal presidente Andrea Lupi, che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza.

«Ho sentito lo staff per telefono, purtroppo viviamo un periodo un po' così, in attesa di conoscere l'ufficialità del ripescaggio - ha detto il patron - . La squadra si è radunata in anticipo, con quasi tutti presenti, a conferma della volontà di tutti di lavorare per unico obiettivo, fare bene e cancellare la deludente stagione dello scorso anno».

