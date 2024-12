Finisce con una sconfitta molto amara la prima gara della seconda fase del campionato di Serie C unica per la DCL Rim Cerveteri.

I ceriti perdono per un solo punto (86 a 85) sul parquet del San Paolo Ostiense, dopo aver disputato una partita molto combattuta e giocata con grande autorità.

Purtroppo gli ultimi secondi sono stati fatali, poiché la formazione di coach Russo ha subito il canestro che ha regalato il successo ai capitolini.

Una sconfitta che brucia, soprattutto per come è arrivata, dopo una prestazione maiuscola sia tecnicamente sia mentalmente.

La formazione etrusca ha giocato una partita senza sbavature, concedendo poco agli avversari. La fortuna, però, non li assistiti.

«Dispiace - ha riferito il capitano Manuele Parroccini - perché abbiamo perso all’ultimo secondo. Ora dobbiamo riordinare le idee e proiettarci alla sfida di domenica 7 aprile contro Cassino in casa. La squadra - ha concluso l’allenatore cerite - ha convinto, ha dato il massimo, ma non ha avuto la fortuna di poter vincere una gara che avevamo in pugno».

Parziali: 16-22; 27-25; 20-22; 23-16.

San Paolo Ostiense: Miscione 24, Ballin 8, Loi 12, Terrasini 3, Attia 2, Conte R. 6, Conte F. 5, Amanti 15, Paolini, Sedita 3, Vrancianu 2, Ferrara 6. Allenatore: Colella

RIM Cerveteri: Bezzi 3, Sorge 2, Chornohrytskyi n.e., Tomasicchio n.e., Parroccini 6, Nizza 13, Galan Tesillo 9, Madonna n.e., Lattanzi 16, Mastropietro 6, Alfarano 8, Parlato 22. Allenatore: Russo.

