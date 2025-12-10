Ladispoli e Cerveteri pronti a premiare i loro atleti.

ATLETA DELL'ANNO AL PALASORBO DI LADISPOLI

Nella città balneare l'appuntamento con l'evento "Atleta dell'anno 2025" è per sabato 20 dicembre dalle 16.30 alle 20 al Palasorbo. «Un riconoscimento - ha detto il sindaco Alessandro Grando - che premia l'impegno, il talento e i valori dello sport. Un evento che ci permette di dare il giusto riconoscimento alle eccellenze sportive che, a tutti i livelli, stanno portando in alto l'immagine della nostra città e i nostri colori». A parlare di «un evento che ogni anno si migliora nel suo contesto e si amplia nei riconoscimenti» è stato il delegato agli sport acquatici Mario Monti. A fargli da eco il delegato allo sport, Fabio Ciampa: «È sempre un'emozione premiare la crescita esponenziale dello sport e di tanti campioni che nella nostra città meritano un premio».

ECCELLENZE DELLO SPORT A CERVETERI

Nella vicina città etrusca l'appuntamento è invece per venerd' 19 dicembre alle 18.45 in piazza Aldo Moro all'interno del teatro tenda coperto e riscaldato allestito per il Campus Etruria. «Un'iniziativa che insieme all'assessore Manuele Parroccini e alla presidente della Consulta dello sport di Cerveteri, Roberta Mariani, abbiamo fortemente voluto replicare al termine di quest'anno, che tante volte ha visto atleti di Cerveteri distinguersi in numerose competizioni. Super ospiti di quest’anno sono l’assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato e il campione di nuoto artistico Giorgio Minisini».

