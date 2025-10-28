Risale il Cerveteri, che dopo una partenza difficile, si è ripreso. Alle 18.00, sul campo di Tor di Quinto, affronta la Luiss per la gara di andata di Coppa Italia, squadra in testa alla classifica nel girone B, indicata come favorita per la vittoria del campionato. Gli universitari, retrocessi lo scorso anno, puntano a tornare in Eccellenza e a proseguire in coppa.

Nel Cerveteri mancherà il portiere Ciaccia e Dato, entrambi infortunati. Per il resto formazione al completo, che vuole fare risultato in un campo ostico. Il direttore Valerio Gnazi suona la carica.

«Abbiamo avuto una falsa partenza, non reale. Meriteremmo qualche punto in più in classifica. Ci godiamo il momento, ma senza illuderci. Dobbiamo salvarci, farlo senza il play out. Per ora siamo molto contenti, andiamo su questa strada, con umiltà e coraggio. Mercoledì c'è la Luiss in Coppa Italia, poi il Tarquinia in campionato. Due prove del nove».

I Cervi, dunque, sono pronti a sfidare la Luiss, compagine di spessore del girone B. Obiettivo tornare a casa con un risultato positivo.

«Sappiamo di affrontare una grande squadra, non li temiamo. Dobbiamo conquistare un risultato che ci permetta di tenere aperta la qualificazione».

