Alla fine la notizia è diventata realtà. Le indiscrezioni delle scorse settimane che parlavano di modifiche sostanziali all’interno della geografia del calcio cerite, hanno trovato tutte le conferme del caso. Unione tra Città di Cerveteri e Borgo San Martino, che si fondono per creare la nuova denominazione Cerveteri NBSM. L'intento da parte della nuova realtà del calcio cittadino è di rafforzare gli obiettivi e la programmazione, con il main sponsor Grande Impero che sarà al fianco della famiglia Lupi.

Si uniscono le forze tra le due società, a capo di cui c'è una dirigenza solida e lungimirante, che spera di poter raggiungere obiettivi importanti non solo con la prima squadra. Una scelta che nasce con l'intento di sviluppare programmi, iniziative e valorizzare il settore giovanile.

«Lo abbiamo fatto perchè ritenevamo fosse opportuno fare rete, rafforzando i traguardi e le mission. L'ingresso del Grande Impero ci permette di guardare al futuro con ottimismo, di migliorarci in tutto, a partire dalla scuola calcio e il settore giovanile, due punti di forza per ambire alla crescita - ha rimarcato il presidente Andrea Lupi. Con i tempi che corrono e le crisi economiche affliggono piccole società come la nostra, l'unione fa la forza. E noi siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta».

Ora, dopo questo annuncio, il nuovo Cerveteri Nbsm potrà mettersi al lavoro esclusivamente per completare la rosa per il prossimo campionato di Promozione, con mister Marco Ferretti che attende novità dalla dirigenza sul prossimo futuro.

