Ancora incerto il futuro della RIM Cerveteri, che in settimana farà il punto della situazione, confrontandosi con amministrazione comunale e la proprietà. Dopo un bel campionato, conclusosi al playoff, ci sono tanti interrogativi da scogliere, in primis l'impianto da gioco, visto che Valcannetto non potrà ricevere deroghe.

«Stiamo aspettando notizie in merito a delle soluzioni, anche se la più reale, al momento, è quella di giocare a Ladispoli - sostiene il capitano della formazione cerite Manuel Parroccini - . Io, del resto, sono ormai parte integrante della dirigenza, dal momento che la rifondazione del basket a Cerveteri è partita da me e altri amici, che si sono messi a disposizione per risollevare uno sport che ha conosciuto momenti strepitosi. Adesso, come ovvio, c'è da sciogliere il rebus su dove giocare, vedremo se ci sarà la possibilità di farlo al Pala Sorbo di Ladispoli».

Per ora, quindi, il pensiero è soltanto uno, il campo da gioco. Una volta archiviata la pratica, scegliendo la soluzione, si parlerà della composizione dell'organico.

