Il Cerveteri sul campo dell'Atletico Cimina, con fischio d’inizio alle 11, ci arriva con molte aspettative e un classifica che fan ben sperare. I Cervi di fronte alla seconda forza del campionato cercano il decimo risultato utile di fila. Sulla carta appare una gara proibitiva, ma non lo sarà perchè Falco e compagni proveranno il colpaccio. Contro le grandi gli etruschi hanno dimostrato compattezza e sostanza, e a Canepina non sarà una gara facile per i viterbesi.

Mister Ferretti potrebbe recuperare Falco e Bracaglia, out Bezziccheri, rientra Ferruzzi dopo una giornata di squalifica. Il quarto posto in classifica dopo 11 giornate, altro non è che la dimostrazione di aver concesso poco, dimostrando tanto, soprattutto nella creazione del gioco. Una gara, quindi, aperta a ogni risultato. Ci sperano i tifosi che si augurano di vedere un Cerveteri battagliero e determinato nel cercare di portare a casa punti preziosi. Possiamo definirla la prova del nove, ci sarà bisogno di una prestazione di carattere per uscire indenni da Canepina e proiettarsi con fiducia ai prossimi match.

