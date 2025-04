Turno agevole per l’Ipertecnica Centumcellae in serie C. Alle 15 primo scatto al centro al PalaGalli per la sfida contro i sardi della Luna. Ci possiamo sbilanciare su una possibile vittoria senza frenesie, in favore dei biancorossi, in quanto in acqua ci sarà l’ultima della classe, che finora non ha ottenuto nemmeno un punto ed ha incassato la bellezza (si fa per dire) di 281 reti, con la media di 23 a partita. E all’andata la formazione diretta da Roberto Barbaro vinse con un eloquente 34-5 nella piscina di Sestu. Quindi l’attenzione si sposterà principalmente sugli umori per l’Ipertecnica, che non sta vivendo una stagione particolarmente positiva, non tanto per il -9 di distanza dalla zona playoff, ma soprattutto per le traversie che la squadra ha vissuto e sta vivendo, tra carattere che non si sta presentando nel corso delle partite e giocatori che hanno o lasciato o sono tornati all’interno della squadra. Di questo e di altri aspetti ne dovrà parlare la società per migliorare in vista della prossima stagione, anche perché ormai da qualche stagione i propositi sono alti, ma non vengono raggiunti. Per quanto riguarda la formazione si prevede la presenza di numerosi giovani del vivaio biancorosso.

