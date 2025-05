Dopo l’impresa della scorsa settimana al PalaGalli, domenica scorsa l’Under 12 della Centumcellae, guidata da Carlo Caprio, ha espugnato la piscina del Forum a Roma, la cui squadra era prima classificata nel girone, con il risultato finale di 7-5. Sotto per 4-2, con un terzo e quarto tempo da ricordare, i piccoli di Caprio hanno concluso scavalcando proprio il Forum e portandosi al primo posto in classifica.

Al fischio finale visibilmente commossa la dirigente Claudia Maccarini, che, unitamente al mister Caprio, ha abbracciato i piccoli che, sempre in numero ridotto, hanno compiuto questa ulteriore bella impresa. Ora non resta che l’ultima partita in casa il primo giugno contro l’Aquademia per conquistare il prestigioso traguardo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA