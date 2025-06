Finisce con un sorriso il campionato Under 20 per la Centumcellae. I biancorossi allenati da Stefano Olimpieri hanno concluso positivamente con la vittoria per 10-9 sull’Olympic Roma Training Academy nell’ultima partita del torneo. La gara non aveva particolare importanza, in quanto assegnava solo la 21° posizione nel campionato, ma l’aspetto più saliente riguarda l’impianto dove si è disputato l’incontro, ovvero la storica piscina di largo Marco Galli, all’interno del centro sportivo Alfio Flores.

Gli Juniores hanno firmato una vera e propria impresa, conquistando una vittoria sofferta ma meritata. Un match combattuto fino all’ultimo secondo, giocato con intensità, cuore e determinazione da entrambe le squadre. Gli Juniores sono scesi in vasca con la consapevolezza di dover dare tutto per chiudere in bellezza una stagione ricca di emozioni e sacrifici, e così è stato. Decisivo il quarto tempo, quando, sul 9 a 9, a 40 secondi dalla fine una splendida azione corale ha portato al gol della vittoria, firmato con freddezza da Edoardo Feoli.

«Un plauso speciale va a tutto il gruppo – spiegano dalla Centumcellae – allo staff tecnico e a chi ha lavorato dietro le quinte per rendere possibile una stagione così intensa. L’appuntamento è ora al prossimo anno, con la consapevolezza di aver gettato basi solide per il futuro. Complimenti ragazzi, e forza Juniores».

Intanto sale l’attesa anche per quel che farà la squadra Under 17, che nel prossimo fine settimana sarà a Cosenza per svolgere il concentramento dei quarti di finale del campionato nazionale, al cospetto dei padroni di casa calabresi, i campani dello Sporting Club Salerno e i marchigiani dell’Osimo. Obiettivo riscattare l’eliminazione dal campionato A, dove il parco partenti non era per nulla sulla stessa lunghezza d’onda della Centumcellae.

@RIPRODUZIONE RISERVATA