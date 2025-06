Si sono concluse a Napoli le Finali Nazionali Under 17, e per la Centumcellae è stata una due giorni di grandi emozioni, sfide durissime e, soprattutto, crescita sportiva. I giovanissimi biancorossi hanno chiuso all’ultimo posto il girone di ferro, che li vedeva al cospetto di squadre che affronteranno il prossimo campionato di serie A1. I civitavecchiesi hanno perso nettamente le partite: 17-5 con il Trieste, 23-3 con la Pro Recco e 21-6 con la Canottieri Napoli.

«Nonostante il piazzamento finale – dichiarano dalla Centumcellae – i ragazzi di Civitavecchia hanno affrontato a testa alta un’esperienza di altissimo livello, confrontandosi con alcune delle migliori realtà giovanili d’Italia.

Il girone, sulla carta e in acqua, si è dimostrato un vero e proprio “girone di ferro”: la Canottieri Napoli, squadra di tradizione e talento, padrona di casa e spinta dal proprio pubblico; la Pallanuoto Trieste, società in continua crescita con un settore giovanile tra i più strutturati del Paese; e infine la corazzata della Pro Recco Waterpolo, punto di riferimento assoluto della pallanuoto italiana ed europea. In questo contesto, la Centumcellae ha avuto l’onore – e la difficoltà – di misurarsi con un livello di gioco altissimo.

I nostri ragazzi, comunque, non hanno mai abbassato la testa. Determinazione, impegno e spirito di squadra sono stati i tratti distintivi di ogni partita disputata. Anche nei momenti più complicati, la squadra ha dimostrato coesione e grinta, rappresentando con orgoglio i colori di Civitavecchia.

Tornano a casa con un bagaglio di esperienza importante, da trasformare in motivazione per continuare a crescere. Le Finali Nazionali non sono un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale di un percorso che, passo dopo passo, porterà questi ragazzi a nuovi traguardi.

Un plauso alla squadra, allo staff tecnico e a tutti coloro che hanno sostenuto questo gruppo: la Centumcellae c’è, e guarda al futuro con fiducia e ambizione.

Ma la stagione non è ancora finita: i ragazzi sono tornati subito in acqua per prepararsi al meglio in vista del prossimo appuntamento. La Centumcellae sarà infatti protagonista delle Finali Nazionali Gruppo B, in programma il 21 e 22 giugno».

