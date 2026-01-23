Primo impegno “casalingo” per la Cpc Centumcellae nel campionato di serie C. Dopo aver debuttando col sorriso a Latina, il sette guidato da Simone Feoli ospiterà domani pomeriggio, alle 18.30, la Virtus Flaminio. Come noto, parlare di giocare in casa o fuori ha un valore molto relativo, poiché i biancorossi disputeranno le gare in calottina bianca alla piscina Wellness di Roma, ma la stragrande maggioranza delle avversarie proverranno proprio dalla Capitale, vanificando in tutto e per tutto il discorso fattore vasca.

Ci vorrà ancora qualche settimana per capire che tipo di campionato la Cpc potrà disputare, se dovrà semplicemente conquistare una tranquilla salvezza, oppure se potrà provare a stare a contatto per chi vuole puntare ai playoff, riservati alle prime due del girone laziale. La Fiorillo Academy ha già confermato le importanti ambizioni, mentre Juventus e Villa Aurelia, di cui si parla bene, hanno cominciato inciampando il loro percorso.

I civitavecchiesi hanno avviato il loro nuovo percorso al meglio, andando a vincere a Latina contro l’Antares una gara che era difficile da affrontare e da interpretare, soprattutto per il fatto che i pontini hanno alzato di tanto l’aspetto agonistico. Tornando alle questioni della Centumcellae, lo staff tecnico dovrà fare i conti con i numerosi assenti, così come accaduto all’esordio. Fuori capitan Tarantino, ancora a corto di allenamenti. Out anche Ballarini, il secondo portiere Tifi per influenza e Casano, che ha problemi alla spalla. La buona notizia è il rientro di Midio.

«Siamo con mezza difesa – spiega il tecnico Simone Feoli – ma affronteremo la partita come fosse una finale, con l’obiettivo di recuperare altri punti salvezza».

