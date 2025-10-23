Cecilia Pampinella continua a scrivere pagine importanti nella storia del paddlesurf italiano. Lo scorso fine settimana, a Piombino, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti 2025: tre giornate intense di gare che hanno visto l’atleta civitavecchiese dominare in ogni specialità. Il venerdì la campionessa ha aperto con la technical race di 5 km, mentre il sabato ha confermato la sua superiorità nella sprint race da 200 metri e domenica ha completato l’impresa nella long distance di 12 km. Grazie ai risultati ottenuti in tutte le prove, Pampinella si è aggiudicata il titolo di Campionessa Italiana Assoluta 2025, consolidando il suo ruolo di riferimento nel panorama nazionale del sup. La vittoria arriva a poche settimane dal suo trionfo nel Campionato Italiano a Tappe, confermando una stagione perfetta. Ora per Cecilia si apre un nuovo capitolo: è infatti in attesa della convocazione ufficiale per il Mondiale di El Salvador, in programma dal 10 al 15 novembre, dove rappresenterà l’Italia tra le migliori atlete del mondo.

