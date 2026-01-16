Anche la prima giornata di ritorno viene bagnata dalla presenza di un derby in serie C2. Curiosamente ad ospitarlo è, ancora una volta, il Secondiano Cosimi, con l’Evergreen che ospiterà il Santa Severa domani alle 15. I gialloblù vanno a caccia del riscatto dopo la sconfitta contro il Quartiere Campo dell’Oro. Amarezza ancora in corpo anche per i neroverdi, che hanno perso il recupero infrasettimanale contro il Vignanello, anche se il 6-2 finale è più pesante rispetto a quanto visto sul parquet. La squadra di Fabrizio Fattori non ha ancora perso le speranze di rimanere a contatto con la zona playoff, distante solamente quattro lunghezze, mentre la formazione di David Dell’Università inizia a rischiare di finire fuori dal recinto degli otto punti, cosa che costerebbe la retrocessione, al di là del piazzamento. Al momento la situazione è di -5, ma la vittoria manca da un mese. Le assenze pesano: fuori Maggi e Passa. Oltre a loro quasi sicuramente mancheranno anche Appetecchi, Lucentini e Zeppa.

«Come ha dimostrato questo campionato fino ad ora – spiega il direttore sportivo dell’Evergreen, Giancarlo Miri – ogni partita è una storia a se, non bisogna sottovalutare nessuno, e non bisogna farsi trarre in inganno dalla classifica. Anche nel match di recupero il Santa Severa ha dimostrato di essere una squadra difficile da affrontare, poi è un derby avrà un significato ancora più importante. Ma noi ci siamo, siamo carichi, i ragazzi hanno voglia di rifarsi dopo gli ultimi risultati non positivi. Ripartiamo dopo un girone d’andata dove abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti. Speriamo sempre in una bella cornice di pubblico, come sabato scorso, una bella risposta per la città».

«Andremo un po' rimaneggiati – sottolinea mister David Dell’Università del Santa Severa – ma daremo tutto in campo, loro sono un'ottima squadra e sul loro campo è sempre difficile, ma cercheremo di dargli filo da torcere».

In trasferta le altre compagini. Segmento di campionato importante per il Quartiere Campo dell’Oro, che alle 15 andrà a fare visita al Città Eterna, quintetto impelagato nella lotta playout e che qualche settimana fa, contro l’Atletico, non ha dato modo di essere ostacolo insuperabile per i gialloverdi. Il gruppo di Umberto Di Maio avrà mercoledì il recupero di Vignanello e quindi il Corchiano al Tamagnini, per cui sono occasioni di rilievo per capire se il Qco potrà essere in lizza per la conquista dei playoff. Ancora assente Vaitovich, che deve scontare l’ultima giornata di squalifica.

«Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata - afferma mister Umberto Di Maio – visto che abbiamo iniziato il campionato zoppicando e non fossimo partiti male ora saremmo a contatto per le prime della classifica. Abbiamo preparato bene la gara, siamo una squadra completamente differente dall’andata, abbiamo acquisito nuove consapevolezze. Ora sappiamo cosa va fatto e che il loro è un campo molto difficile, in casa fanno punti ed hanno subito massimo tre reti grazie al loro impianto difensivo».

Lontano da casa anche l’Atletico, che alle 16 sarà a Fiumicino contro il Real, che al momento insegue la prima piazza, lontana solo due lunghezze. Una sfida durissima per la formazione di Fabrizio Nunzi, che però vuole replicare quanto fatto qualche settimana fa dall’Evergreen, che ha clamorosamente vinto in casa dei rossoblù sul filo di lana. I pensieri sono rivolti alla lotta per andare avanti in Coppa, ma non si può tralasciare un campionato che vede l’Atletico poco sopra la zona playout e con un calendario da brividi. Ancora assente lo squalificato Fiorentino, così come mister Nunzi. Fuori anche Felicini e De Amicis per influenza, così come l’infortunato Donati.

«Sarà una partita difficile – commenta mister Fabrizio Nunzi – incontreremo la seconda in classifica, che sta facendo un ottimo campionato. Inizia un periodo molto difficile per noi, ma cercheremo di portare a casa il massimo. Le assenze stanno diventando il nostro leit-motiv, ma rimaniamo comunque determinati e andiamo avanti».

