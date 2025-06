Amedeo Mellini, il talento collinare che conquista la Serie D: confermato al Sora per la stagione 2025/2026. Continua a brillare la stella della giovane mezzala classe 2006 originario del comprensorio collinare, che dopo una stagione in crescendo ha conquistato la fiducia del Sora: il club bianconero ha infatti ufficializzato il rinnovo del centrocampista. Arrivato nel Lazio lo scorso dicembre dalla Salernitana, Mellini ha rapidamente trovato spazio nel centrocampo del Sora, totalizzando 10 presenze e 1 gol nella seconda metà del campionato di Serie D. Una crescita costante e un impatto concreto che gli sono valsi la prima conferma ufficiale tra gli Under nella rosa per la nuova stagione. Formatosi calcisticamente nell’Urbetevere, il giovane centrocampista ha poi maturato esperienze di rilievo nei settori giovanili di Ternana, Pescara e Salernitana, con ottime prestazioni nel campionato Primavera 2. Il salto nei “grandi” è arrivato a fine 2024, quando il Sora lo ha accolto nella propria rosa. Il suo primo gol in Serie D – decisivo nella trasferta vittoriosa di Chieti – è stato il segnale più chiaro della sua determinazione e qualità. Giocatore dinamico, intelligente tatticamente e duttile, Mellini può ricoprire più ruoli nella linea mediana e sarà una risorsa importante nella batteria degli Under a disposizione dell’allenatore. La conferma da parte del Sora rappresenta un investimento sul futuro e un riconoscimento del talento di un ragazzo che, passo dopo passo, si sta facendo spazio nel calcio che conta. Per Mellini si apre ora una nuova stagione ricca di sfide, ma anche di grandi opportunità per continuare a crescere e confermarsi tra i protagonisti del campionato.

