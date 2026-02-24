Una qualificazione praticamente già in tasca anche se il Ladispoli non vuole snobbare l’avversario che si presenterà all’Angelo Sale per la gara di ritorno di Coppa Lazio. Il 4-0 rifilato all’andata alla Polisportiva De Rossi è rassicurante eccome per i tirrenici, ma domani (ore 15), i rossoblu di certo non vogliono fallire l’appuntamento con la semifinale di questa competizione e per farlo dovranno amministrare il punteggio e giocare con il piglio giusto. Questo in sostanza è il pensiero del capitano Leonardo Cruciani.

«Non deve essere considerata una passeggiata nel modo più assoluto perché il calcio è imprevedibile. Quindi dobbiamo giocarla questa partita e affrontarla con intelligenza. Non si partirà dallo 0-0 e questo è innegabile, ci siamo assicurati un cospicuo vantaggio fuori casa e sarà un punto da sfruttare. Però non si deve andare in campo con la qualificazione già in tasca. La giocheremo per vincerla, per chi verrà a vederci e sostenerci, quindi vogliamo dare un segnale».

Inevitabilmente mister Mastrodonato qualche rotazione potrà farla anche in vista del prossimo turno di campionato, sempre al Sale, contro il Fiumicino. Un match vitale per la rincorsa ad un piazzamento playoff. In coppa l’unico squalificato è il portiere Somma. Ci sarà spazio quindi per Manetti.

