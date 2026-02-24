A Sabaudia ottimi risultati per i giovani atleti del Circolo Canottieri Civitavecchia nella prima uscita dell’anno sul campo di regata

È iniziata con segnali molto incoraggianti la stagione agonistica del circolo remiero civitavecchiese guidato dal grande mister Tranquilli. I canottieri civitavecchiesi sono stati impegnati domenica nella prima uscita annuale sul campo di regata nelle acque di Sabaudia in occasione della prima gara regionale aperta. L’appuntamento, che tradizionalmente inaugura il calendario delle competizioni, ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da diverse regioni, dall’Umbria fino alla Campania, oltre a molte delle più importanti realtà remiere romane, confermando l’alto livello tecnico della manifestazione.

La giornata di gare si è aperta con le prove delle categorie giovanili, regalando subito soddisfazioni al circolo del mitico Dodo. Federico Pollera, al primo anno sulla nuova distanza dei 1500 metri nella categoria singolo Allievi C, ha conquistato un ottimo terzo posto, dimostrando carattere e buone prospettive di crescita su una distanza più impegnativa rispetto alle precedenti esperienze.

Prestazioni di grande spessore anche per le sorelle Tranquilli. Mia Tranquilli, impegnata nel singolo Allieve D2, ha dominato la propria batteria imponendosi su cinque agguerrite avversarie e facendo registrare un tempo di assoluto rilievo. Nella batteria successiva è arrivato il successo anche per Emma Tranquilli, nel singolo Allieve B2, che ha centrato il primo posto confermando l’ottimo stato di forma del settore femminile giovanile del circolo.

Da segnalare il debutto di Massimiliano Verde nella categoria Under 17, alle prese per la prima volta con la “distanza regina” del canottaggio, i 2000 metri, nel singolo olimpico. Un banco di prova impegnativo, affrontato con determinazione dal giovane atleta, che ha chiuso con un più che positivo settimo posto assoluto, confrontandosi con avversari di interesse nazionale e dimostrando ampi margini di crescita.

Buona anche la prova di Giada Dadini nel singolo Cadetti: per lei un esordio promettente, chiuso ai piedi del podio con un quarto posto maturato per pochi centesimi, accompagnato comunque da un tempo molto competitivo che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti. Medaglia invece per Edoardo Dadini, il più giovane della squadra, che nella categoria singolo Allievi B1 ha conquistato uno splendido terzo posto, dimostrando grinta e personalità nonostante la giovane età.

La giornata ha visto in gara anche il doppio Master composto da Paolo Savino e Roberto Di Luzio. I due veterani del circolo, forti di un curriculum ricco di medaglie a livello nazionale, hanno chiuso la loro prova ai piedi del podio, al termine di una gara combattuta che ha comunque rappresentato un buon test in vista dei prossimi impegni stagionali.

Il bilancio complessivo della trasferta è decisamente positivo: il circolo rientra a casa con un buon bottino di piazzamenti e medaglie, frutto del lavoro svolto durante la preparazione invernale. Lo sguardo è già rivolto al prossimo importante appuntamento, il meeting nazionale in programma tra circa due settimane, sempre sul campo di regata di Sabaudia, dove saranno presenti atleti provenienti da tutta Italia e dove la squadra del Circolo Canottieri Civitavecchia cercherà nuove conferme e ulteriori risultati di prestigio.

