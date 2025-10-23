Dal 13 al 18 ottobre si sono svolti a Trieste i campionati mondiali di dama inglese categoria blitz (3 minuti più 3 secondi a mossa per ogni giocatore) sia maschili che femminili senior e junior, più la qualificazione mondiale a tempo lungo (45 minuti più 20 secondi di ricarica per mossa) sempre di dama inglese, che stabilirà chi affronterà il campione mondiale in carica (challenge). Mario Carmignato, conosciuto anche per la sua esperienza con l’Asp nella pallavolo, ha fatto parte della squadra italiana e ha partecipato ad entrambi, arrivando penultimo per il challenge, mentre al blitz è giunto quasi a metà classifica. Presenti alla manifestazione 28 damisti a rappresentare 10 nazioni, gli italiani hanno portato a casa tre ori, tre argento e un bronzo. Esperienza elettrizzante per Carmignato, che spera possa ripetersi e che riesca ad essere sempre più preparato.

