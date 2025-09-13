Escono i gironi di Eccellenza femminile e il Ladispoli in rosa finisce in quello di ferro. Non è filato proprio tutto liscio nel sorteggio. Roma City e Jem’S rappresentano un ostacolo importante per le ragazze guidate da mister Catia Perigli, anche se c’è da dire che pure l’Academy si è notevolmente rafforzata. Saranno quindi partite di assoluto livello, con le altre che dovranno fare i conti con queste tre corazzate. Poi sul cammino delle rossoblu anche Borgo Palidoro, Formello, Liberi Nantes, Montespaccato, Vis Bracciano, Viterbo e Woman Grifone.

L’altra temibile, il Latina, sta nell’altro girone. Le tirreniche comunque non dovrebbero avere problemi ad accedere ai playoff visto che le prime 4 del girone si qualificheranno. Attesa anche per la Coppa Lazio già vinta nel 2023 in finale col Valmontone. Quel che si sa è che le ladispolane giocheranno il 5, il 12 e il 15 ottobre, perciò si tratterebbe di un girone da quattro come turno preliminare. Ulteriori indicazioni alle società laziale verranno comunque date entro la prossima settimana anche per poter organizzare le varie trasferte.

@RIPRODUZIONE RISERVATA