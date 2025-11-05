Il punto sui campionati giovanili della categoria Under 19. Nella settima giornata del girone H del campionato Under 19 Nazionale, la Flaminia Calcio ha ottenuto un successo influente battendo la Casertana con un punteggio di 2-1. I gol sono stati realizzati da Longo e Bruziches, portando la Flaminia a un totale di nove punti, mentre la Casertana resta fuori classifica. Nel campionato Under 19 Regionale , si segnala la prima sconfitta per il Pianoscarano, che è stato nettamente battuto per 4-1 dalla Dlf, ora nuova capolista con tredici punti. Ai rionali segue la Sorianese, al terzo posto con undici punti, che ha vinto 1-0 in casa contro la W3 Maccarese, grazie alla rete di Proietti. La Viterbese ha ottenuto il suo terzo successo stagionale, superando con un convincente 3-0 il Santa Marinella; le reti sono state siglate da Ruzzi, Bellacima e Giardi. In difficoltà il Tarquinia, superato in casa per 3-1 dall'Aranova, mentre l'Atletico Cimina continua a faticare, subendo la quinta sconfitta in cinque gare contro la Luiss con un punteggio di 2-1. Nel campionato Under 19 Provinciali , il Manziana si isola al comando con un punteggio pieno dopo aver trionfato 7-2 sul campo della Leocon; le reti sono state messe a segno da Littera (tre), Bucci, Bacheca, Lorenzini e Verbigrazia. Al secondo posto, con sette punti, troviamo la Nuova Pescia Romana, che ha pareggiato 2-2 a Capranica, seguita dal Viterbo FC che ha terminato con lo stesso punteggio nella trasferta contro l'Amatori Calcio Bassano Romano. Notevoli successi anche per la Fulgur Tuscania, che ha battuto 4-1 la Vigor Acquapendente; il Tolfa ha surclassato la Fortitudo Nepi Calcio con un punteggio di 9-1. Infine, il Monterosi ha vinto chiaramente per 4-0 contro il Csl Soccer, mentre la Jfc Civita Castellana ha avuto la meglio per 3-1 sul Montefiascone.

Questi importanti risultati evidenziano l'andamento dei campionati giovanili, con diverse squadre che si stanno imponendo come protagoniste nei vari gironi. La competizione si fa sempre più avvincente, con squadre pronte a riconquistare posizioni di prestigio nelle prossime giornate .