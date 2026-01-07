Quella con la Fonte Meravigliosa è da considerare una delle migliori partite giocate dal Santa Marinella fuori dalle mura amiche. I tirrenici, infatti, si sono imposti per 1 a 0 grazie al gol di Brutti nei minuti finali della gara, e balzano così al sesto posto in classifica ad una lunghezza dalle due squadre che condividono la quarta posizione. I rossoblù hanno offerto una prova maiuscola nonostante le assenze di due importanti giocatori come Cuomo e Del Mastro. Il punteggio avrebbe potuto essere anche più corposo perché gli ospiti hanno colpito una traversa con Caforio mentre l'arbitro ha annullato un gol regolare di Cerroni. Comunque questo è il secondo consecutivo per la squadra di mister Fracassa che domenica prossima in casa puo aumentare nel confronto con il Duepigreco Roma. «Questa ultima partita del girone di andata è stata positiva per noi - commenta il mister - è stata una vittoria bellissima, importante, meritata, finita uno a zero grazie al gol di Brutti che ha segnato nei minuti finali. Diciamo che abbiamo impattato la gara veramente bene. Chi è andato in campo al posto di Cuomo e Del Mastro entrambi squalificati, si è fatto trovare pronto. Casaccia ha fatto una grandissima partita e con lui tutti i ragazzi. E' stato annullato un gol a Cerroni regolarissimo nel primo tempo. Non abbiamo mai rischiato. Caforio su punizione ha colpito l'incrocio dei pali, quindi è stata una partita vinta d'autorità. Adesso però, come detto, ci aspetta un'altra partita importante ai fini della classifica con la Duepigreco Roma, che rappresenta un'altra occasione per recuperare posizioni e per per stare ai vertici della della classifica. Questa è la strada giusta, abbiamo trovato il nostro equilibrio e quindi testa alla prima di ritorno". "È finita uno a zero per noi - spiega il Ds Di Fiordo - abbiamo fatto una buona partita contro una squadra organizzata, abbiamo concesso poco ed inoltre abbiamo avuto un paio di occasioni per incrementare il punteggio. Sul finire drlla partita, su una bella azione di Orlando coronata da un cross sul secondo palo, Brutti, di testa, l'ha messa dentro. Quindi ora pensiamo alla prossima gara con il Duepigreco».

