Si attendeva la reazione della Viterbese versione mister Venturi alle precedenti due prove contro Grifone Gialloverde e Boreale che avevano fruttato un solo punto ed invece è arrivata un’altra sconfitta per i gialloblu battuti 2-1 sul terreno del Campus Eur. La Viterbese ha iniziato quindi nel peggiore dei modi la gestione di mister Venturi contro un Campus chei ha avuto un impatto significativo sin dai primi minuti. Al 6’ il Campus Eur ha trovato il vantaggio grazie all'affondo di Di Giacomo, che ha messo in mezzo trovando sul suo cross la deviazione vincente sotto poeta di Sperati. Questo gol ha messo in difficoltà la Viterbese, incapace di reagire immediatamente e costretta a subire iniziative offensive continue da parte degli avversari. Al 26’ con un lampo di Hernandez da fuori area i gialloblù sono riusciti a pareggiare, approfittando di un errore del portiere locale Foschini rimasto abbastanza sorpreso. Tuttavia, la gioia della Viterbese è durata poco, poiché al 42’ una leggerezza difensiva ha permesso a Martinelli di segnare nuovamente per il Campus Eur. Prima di chiudere la prima frazione, i padroni di casa hanno sfiorato il terzo gol con Zeno, mentre la Viterbese ha mostrato evidenti lacune difensive, andando al riposo sotto di un gol. Nella ripresa, mister Venturi ha cercato di dare nuovo impulso al gioco della sua compagine sostituendo Venditti con Cuffa e successivamente De Souza con Danieli. Tuttavia, al 14’ il rosso ricevuto da Solano ha ridotto la Viterbese in dieci uomini. Nella fase finale del confronto inutili i tentativi dei gialloblù per cercare quanto meno in pari e la partita si è conclusa con una vittoria meritata del Campus Eur, che ha dimostrato maggiore efficacia,ripartenze e controllo, mentre la Viterbese ha lasciato intravedere molte incertezze e rispetto al trend dell stagione, specialmente in fase difensiva. Questo il commento amaro del tecnico Venturi a fine gara: «Siamo entrati in campo con un atteggiamento troppo moscia. Le intenzioni erano quelle di partire con un altro approccio ed invece sin dalle prime battute abbiamo concesso troppo, la sconfitta è meritata. La squadra non può fare questo tipo di prestazioni e la colpa è anche mia. Viterbo merita altri palcoscenici».

IL TABELLINO. Campus Eur-Viterbese: 2-1. Reti: pt 5’ Sperati (C.E.) 26’ Hernandez (V) 41’ Martinelli (C.E.).

Campus Eur: Foschini, Angelini, Battaiotto (5ºst Caravillani), Fiorini, Zeno, Sperati (48ºst Berneschi), Mango, Calveri (30ºst Carboni), Fagioli (25ºst Tomei), Di Giacomo (41ºst Santarelli), Martinelli. A disposizione: Marini, Sterbini, Rondoni, Komazawa. Allenatore: Serio.

Viterbese: Bertollini, Venditti (1ºst Cuffa), Crocchianti, Cicioni, Sabatini, Hernandez, Solano, Petruccelli (28ºst Graziano), De Souza (8ºst Danieli), Vivacqua, Padin (14ºst Fatati). A disposizione: Uras, Cantalino, De Angelis, Filosa, Giardi. Allenatore: Venturi.

Arbitro: Christian Di Folca di Frosinone. Assistenti: Valerio Angiolosanto e Vasile Arseni entrambu di Ostia Lido. NOTE. Espulso Solano al 15’ del st. Ammoniti: Zeno, Foschini, Sperati (CE), Hernandez (VT).

©RIPRODUZIONE RISERVATA