Novità, a pochi attimi dal Ferragosto, per Anna Lisa Brozzi. La boxeur originaria di Marina di Cerveteri difenderà il titolo Italiano, in un match in programma il prossimo 12 ottobre.

Miura proverà a difendere la cintura contro Bianca Voglino. Quindi un’occasione speciale per la ragazza allenata dal maestro Mario Massai, che ha già cominciato la preparazione, nonostante le temperature torride di questi giorni, che non invitano certamente ad un impegno massimale e chirurgico in vista di questo combattimento, che potrebbe riservare importanti soddisfazioni per Brozzi.

Ma l’atleta locale sembra essersi rimessa in pista, dopo la sconfitta rimediata, ormai quasi due anni fa, contro Veronica Tosi, che le aveva fatto perdere lo scettro tricolore. Tanti mesi a rimuginare, a preparare, a riflettere, per poi tornare sulla scena, con il chiaro e fermo obiettivo di riscattare le sconfitte del passato.

E la dimostrazione è pienamente arrivata lo scorso 24 novembre, quando Brozzi si è ripresa la cintura dei pesi Gallo, sconfiggendo Sara Lombardi sul ring di Trieste con un successo mai messo in discussione, come dimostrato dai tabellini dei giudici. Ora un’altra chance da sfruttare, perché no, per tornare a vivere una dimensione internazionale. Ma per discorsi come questi è ancora presto: prima c’è da tenersi addosso la cintura italiana dall’assalto di Voglino.

Del futuro impegno della sua “assistita” ha parlato il maestro Mario Massai: «Abbiamo iniziato la preparazione da un paio di settimane. Ovviamenti con questo caldo non siamo partiti al massimo, ma piano piano intensificheremo gli allenamenti. Anna Lisa se la vedrà con un’insidiosa mancina, ma sono sicuro che non avrà problemi a portare a casa il match. Dopo la perdita del titolo europeo è scesa di peso e ha dovuto iniziare nuovamente un percorso per ambire ad una cintura importante; questo Italiano potrebbe essere la rampa di lancio giusta per tornare a splendere anche a livello europeo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA